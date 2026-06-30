Vergunning aangevraagd voor smeerput in Leende

Op Dorpstraat 45 in Leende is een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een smeerput in een bestaand bijgebouw.

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De gemeente Leende heeft op 25 juni 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het realiseren van een smeerput in een bestaand bijgebouw op het adres Dorpstraat 45.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 498414 en valt onder de categorie ‘bouwen’ volgens het omgevingsplan. De plannen zijn niet openbaar en er kan niet formeel op gereageerd worden.