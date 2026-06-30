Verduurzaming woning Heggerdijk 5 in Leende aangevraagd

Voor een woning aan de Heggerdijk 5 in Leende is een vergunning aangevraagd om gevelisolatie en houten bekleding aan te brengen.

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De gemeente heeft op 25 juni 2026 een aanvraag ontvangen voor het verduurzamen van een woning aan de Heggerdijk 5 in Leende. Het gaat om gevelisolatie en houten potdekselbekleding.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 498416 en valt binnen de categorie 'bouwen' volgens het omgevingsplan. De plannen liggen niet ter inzage en er kan niet formeel op gereageerd worden.