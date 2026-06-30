Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op De Bunders in Veghel

De gemeente Meierijstad heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te stellen op De Bunders in Veghel. Deze maatregel is genomen naar aanleiding van een aanvraag van een bewoner van Bunders 91.

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De nieuwe parkeerplaats wordt ingericht voor een bewoner die door medische omstandigheden niet in staat is om zelfstandig een afstand van meer dan honderd meter te lopen. Het medisch rapport en het ontbreken van eigen parkeermogelijkheden bij de woning onderbouwen de noodzaak voor de maatregel.

De parkeerdruk in dit deel van De Bunders is al hoog en zal naar verwachting verder toenemen door nieuwbouwprojecten. Om ervoor te zorgen dat de bewoner dichtbij de woning kan parkeren, wordt een bord met kenteken geplaatst en het vak duidelijk gemarkeerd met onderborden en witte strepen.

De gehandicaptenparkeerplaats wordt op korte termijn ingericht en beschikbaar gesteld. Het besluit is pas definitief als er geen bezwaarschriften worden ingediend of als juridische procedures zijn afgerond.