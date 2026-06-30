Energiecoöperatie DuurSaam krijgt belangrijke taak in Etten-Leur

De gemeente Etten-Leur heeft Energiecoöperatie DuurSaam aangewezen om haar energieloket te beheren en inwoners te ondersteunen bij energiebesparing.

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Het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur heeft besloten dat Energiecoöperatie DuurSaam Etten-Leur U.A. de taak krijgt om diverse diensten te verzorgen die bijdragen aan de energietransitie in de gemeente. Deze diensten omvatten onder andere advies over energiebesparing, het beheer van een fysiek en digitaal energieloket, en een klussendienst voor kleine energiebesparende maatregelen.

Daarnaast zal de coöperatie zich richten op lokale energieopslag en -opwek, en het monitoren van de woningvoorraad. Deze activiteiten worden zonder winstoogmerk uitgevoerd en hebben als doel inwoners te helpen met duurzame energieoplossingen. De subsidie voor deze werkzaamheden is op 23 juni 2026 verleend en loopt tot uiterlijk 1 juli 2030.