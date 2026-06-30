Evenementenvergunning Spoorpark Live ingetrokken

De burgemeester van Tilburg heeft de vergunning voor Spoorpark Live op 26 en 27 juni ingetrokken. Het evenement zou plaatsvinden in het Spoorpark.

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Het besluit om de vergunning in te trekken werd op 16 juni 2026 genomen. Het gaat om de activiteiten die gepland stonden in het Spoorpark in Tilburg op 26 en 27 juni. De reden voor de intrekking wordt niet vermeld in het besluit.

Het besluit en bijbehorende documenten zijn tot en met 7 augustus 2026 in te zien bij de gemeente Tilburg. Bezwaar maken tegen het besluit is mogelijk, mits men belanghebbende is. Meer informatie hierover is te vinden via de website van de gemeente Tilburg.