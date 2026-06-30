Roze maandag krijgt groen licht: vergunning verleend

De burgemeester van Tilburg heeft een vergunning verleend voor Roze maandag bij vier cafés aan de Paleisring. Het evenement vindt plaats op 20 juli 2026 van twaalf uur 's middags tot één uur 's nachts.

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Het evenement Roze maandag wordt georganiseerd bij Café de Prins, Bij Cees, Ricanau en Papa Jim aan de Paleisring in Tilburg. Naast het feest zelf is er toestemming voor opbouw tussen negen en twaalf uur 's ochtends en afbouw tussen één en twee uur 's nachts. Tijdens de afbouw zijn alleen geluidsarme werkzaamheden toegestaan.

De vergunning is aangevraagd op 18 mei 2026 en geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00006264. Dit nummer kan worden gebruikt bij contact met de gemeente Tilburg, bijvoorbeeld voor inzage in de bijbehorende documenten.