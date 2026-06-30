Gemert-Bakel past archeologisch beleid en kaart aan

De gemeente Gemert-Bakel heeft haar archeologisch beleid en bijbehorende kaart vernieuwd. Het oude beleid uit 2016 is ingetrokken en vervangen door een geactualiseerde verwachtingen- en waardenkaart.

Gevonden voor jou

De nieuwe archeologische kaart geeft inzicht in gebieden met archeologische waarden en verwachtingen. Het beleid is erop gericht om archeologische resten zo veel mogelijk in de grond te behouden. Wanneer dit niet mogelijk is, kan archeologisch onderzoek of opgraving noodzakelijk zijn.

Er zijn acht categorieën van archeologische waarde vastgesteld, variërend van rijksmonumenten tot gebieden zonder archeologische verwachting. Voor elke categorie gelden specifieke regels, zoals de minimale diepte en oppervlakte van bodemingrepen waarbij onderzoek verplicht wordt.

De gemeente benadrukt dat archeologisch onderzoek belangrijk is om het bodemarchief te beschermen en nieuwe historische inzichten mogelijk te maken. De kosten van dit onderzoek worden gedragen door de initiatiefnemers van projecten waarbij de bodem wordt verstoord.