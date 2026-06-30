Gemeente Waalre ontvangt aanvraag voor tijdelijk depot

De gemeente Waalre heeft een aanvraag ontvangen voor het inrichten van een tijdelijk depot aan de Voorbeeklaan. Het depot zou er één jaar en zes maanden moeten blijven.

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Op 25 juni 2026 heeft de gemeente Waalre een verzoek gekregen voor een tijdelijke inrichting aan de Voorbeeklaan zonder huisnummer. Het project betreft een depot dat maximaal anderhalf jaar op deze locatie zal blijven staan.

Het college van burgemeester en wethouders zal later beslissen of de vergunning wordt verleend. Zodra hierover een besluit is genomen, wordt dit gepubliceerd.