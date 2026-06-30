Boom mag worden gekapt in Chaam, herplant verplicht

De gemeente Alphen-Chaam heeft een vergunning verleend voor het kappen van een boom aan de Gilzeweg 20 in Chaam. Er geldt een herplantplicht voor één nieuwe boom.

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Het besluit is op 26 juni 2026 verzonden door burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam. De omgevingsvergunning heeft betrekking op het weghalen van één boom op het genoemde adres, met de verplichting om een nieuwe boom terug te planten.

Het kappen en herplanten moeten voldoen aan de gestelde voorwaarden in het besluit. Voor meer informatie kunnen inwoners contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente.