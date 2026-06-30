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Bedrijfsgebouw gepland aan Radmakerstraat in Reek
Vandaag om 10:30
Er is een vergunningsaanvraag gedaan voor de bouw van een opslaghal in Reek.
De gemeente Maashorst heeft op vrijdag 25 juni 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om de bouw van een bedrijfsgebouw en opslaghal op kavel 13 aan de Radmakerstraat in Reek.
De aanvraag is geregistreerd onder nummer 52875-2026 en betreft een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Het is op dit moment alleen een melding van ontvangst, en hierop kan niet formeel worden gereageerd.
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