Beslistermijn vergunning paardenbak in Uden verlengd

De gemeente Uden heeft de beslistermijn voor een vergunningaanvraag aan de Eikenheuvelweg 14 met zes weken verlengd. Het gaat om de legalisatie van een paardenbak.

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Op 26 juni 2026 heeft de gemeente Uden besloten de afhandeling van de vergunningaanvraag met dossiernummer 31556-2026 te verlengen. De aanvraag betreft het bouwen van een paardenbak aan de Eikenheuvelweg 14.

De verlenging geldt voor maximaal zes weken. Het besluit is uitsluitend ter kennisgeving en er kan geen bezwaar tegen worden ingediend. De vergunningaanvraag valt onder bouwactiviteiten binnen het omgevingsplan.