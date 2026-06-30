Melding graafwerkzaamheden in vervuilde bodem in Luyksgestel

In Luyksgestel is een melding gedaan voor graafwerkzaamheden in vervuilde bodem bij de Zwarte Bergendreef. Het gaat om tijdelijke uitplaatsing voor werk aan kabels en leidingen.

Gevonden voor jou

Het bedrijf Aelmans Milieu Oss B.V. heeft op 18 juni een melding ingediend bij de gemeente Bergeijk. De melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en betreft graven in bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde. Dit betekent dat de bodem vervuild is en tijdelijk verplaatst moet worden.

De werkzaamheden vinden plaats bij de Zwarte Bergendreef in Luyksgestel en zijn bedoeld voor het aanleggen of herstellen van kabels en leidingen. Een melding volgens het Bal is een kennisgeving, waarbij geen bezwaar kan worden gemaakt.