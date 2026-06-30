Beukenboom aan Sportlaan Baarle-Nassau mag worden gekapt

De gemeente Baarle-Nassau heeft toestemming verleend voor het kappen van een beukenboom aan de Sportlaan 41. Het besluit is op 26 juni verzonden en omvat een herplantplicht.

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De vergunning is aangevraagd door Burgemeester en Wethouders van Baarle-Nassau. Het gaat om een beukenboom met herplantplicht op het adres Sportlaan 41. Het besluit is op 26 juni 2026 verzonden en treedt later in werking.

Bij een herplantplicht moet de eigenaar zorgen dat er een nieuwe boom wordt geplant als vervanging voor de gekapte boom. Dit draagt bij aan het behoud van groen in de omgeving.