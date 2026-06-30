Grote stroomstoring in Handel, oorzaak onbekend

Door een grote stroomstoring zitten dinsdagochtend honderden adressen in Handel zonder stroom. Dat meldt netbeheerder Enexis. De storing treft in totaal 44 postcodes in het dorp.

"De reden is nog onbekend. Wij zijn het aan het onderzoeken", meldt Enexis. De netbeheerder kan op dit moment nog niet zeggen wat de storing precies heeft veroorzaakt.

Enexis hoopt dat de problemen rond kwart over twaalf zijn verholpen. Bewoners in Handel wordt geadviseerd de storingskaart van Enexis in de gaten te houden voor de laatste updates.