Nota van antwoord Haringvlietbrug gepubliceerd

Rijkswaterstaat heeft de nota van antwoord over de Haringvlietbrug gepubliceerd. Hierin wordt ingegaan op 87 reacties die binnenkwamen na de kennisgeving van vernieuwing. Veel mensen begrijpen het belang van de renovatie, maar maken zich zorgen over de gevolgen voor de bereikbaarheid.

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Rijkswaterstaat heeft laten weten hoe de ontvangen reacties zijn verwerkt in de plannen voor de vernieuwing van de Haringvlietbrug. In totaal kwamen er 87 reacties binnen na de aankondiging van de renovatie en het bijbehorende participatieproces.

Veel betrokkenen onderschrijven het belang van de vernieuwing van de brug. Tegelijkertijd uiten zij zorgen over mogelijke hinder, vooral wat betreft de bereikbaarheid van omliggende gebieden. Dit onderwerp wordt in de nota van antwoord uitgebreid besproken.

Zorgen over bereikbaarheid

De Haringvlietbrug is een belangrijke verbinding voor het verkeer in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Vooral voor de regio Moerdijk, inclusief het Amergebied, is de brug cruciaal. Lokale bewoners en bedrijven vragen aandacht voor de gevolgen van werkzaamheden en eventuele afsluitingen.

Rijkswaterstaat benadrukt dat de participatie heeft geholpen om de zorgen en wensen van betrokkenen beter te begrijpen. De organisatie zegt hiermee rekening te houden bij verdere stappen in het renovatieproces.

Meer informatie over de nota van antwoord is te vinden via de website van Rijkswaterstaat.