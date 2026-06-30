Nieuw college Gilze en Rijen: zelfde gezichten, nieuwe aanpak

De gemeenteraad van Gilze en Rijen heeft op 29 juni het nieuwe college voor de periode 2026-2030 geïnstalleerd. Burgemeester Derk Alssema en wethouders Corné Machielsen, Merijn Scheifes en Marielle Doremalen blijven aan. Het raadsakkoord ‘Eén koers voor 4 dorpen’ is vastgesteld en vormt de basis voor de komende jaren. De portefeuilleverdeling is aangepast om het werk logischer te organiseren.

Gevonden voor jou

Het nieuwe college van Gilze en Rijen heeft een duidelijke opdracht: het raadsakkoord verder uitwerken en uitvoeren. Het akkoord ‘Eén koers voor 4 dorpen’ zorgt voor een andere manier van samenwerken. De gemeenteraad kiest niet langer voor een traditionele coalitie en oppositie, maar alle partijen werken samen aan dezelfde doelen. Hiermee wil de raad betere resultaten en meer betrokkenheid van inwoners realiseren.

Om deze plannen concreet te maken, gaat het college in het najaar met de gemeenteraad in gesprek over de eerste uitwerking van het akkoord. In de programmabegroting van 2027 wordt meer duidelijk over de financiële gevolgen van deze nieuwe aanpak.

Portefeuilleverdeling aangepast

Het college heeft ook de portefeuilleverdeling herzien. Deze verdeling laat zien wie voor welke onderwerpen het aanspreekpunt is. Hoewel de verdeling grotendeels hetzelfde blijft als in de vorige bestuursperiode, zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd. Deze aanpassingen moeten zorgen voor een logischere en efficiëntere taakverdeling.

De komende vier jaar blijven burgemeester Derk Alssema en wethouders Corné Machielsen, Merijn Scheifes en Marielle Doremalen het dagelijks bestuur vormen. Samen gaan zij aan de slag om de doelen van het raadsakkoord te realiseren en de samenwerking binnen de gemeente te versterken.