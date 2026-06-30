Koninklijke onderscheiding voor Ludo van Dun

Ludo van Dun uit Castelre is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding maandagavond 29 juni tijdens de ledenvergadering van Baarle-NassauGlas, waar hij afscheid nam als bestuurder.

Gevonden voor jou

Ludo van Dun ontving de Koninklijke onderscheiding vanwege zijn jarenlange inzet voor verschillende verenigingen en organisaties in Baarle-Nassau en de regio. Hij was mede-initiator van het glasvezelnetwerk in het buitengebied en sinds 2016 secretaris van Coöperatie Baarle-NassauGlas. Tijdens de ledenvergadering legde hij zijn bestuursfunctie neer bij zowel Baarle-NassauGlas als Midden-BrabantGlas.

Naast zijn werk voor de glasvezelprojecten is Van Dun al 27 jaar actief bij biljartvereniging Trek en Fets en kruisbooggilde St. Joris Castelre. Bij de biljartvereniging was hij jarenlang voorzitter en vervulde hij een kartrekkersrol. Bij de kruisbooggilde is hij sinds 2023 griffier en helpt hij met diverse taken, zoals competities en vergaderingen.

Betrokken bij lokale politiek

Tussen 2013 en 2022 was Van Dun betrokken bij de politieke partij BAARLE!. Hij werkte mee aan het verkiezingsprogramma en was van juli 2020 tot maart 2022 raadslid. Zijn inzet voor de gemeenschap is van grote waarde geweest, zowel op bestuurlijk als op organisatorisch vlak.

De uitreiking van de onderscheiding vond plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering van Baarle-NassauGlas. Van Dun werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau als erkenning voor zijn brede maatschappelijke bijdrage.