Tilburg geeft vergunning voor 13 starterswoningen in Tartinistraat

De gemeente Tilburg heeft toestemming gegeven voor het bouwen van 13 starterswoningen aan de Tartinistraat. Het besluit betreft een vergunning die afwijkt van de huidige regels in het Omgevingsplan.

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Op 8 juni 2026 heeft de gemeente Tilburg een aanvraag ontvangen voor het bouwen van 13 starterswoningen. Omdat deze plannen niet binnen de bestaande regels van het Omgevingsplan passen, is een speciale vergunning verleend: een zogenaamde BOPA-vergunning. Dit betekent dat de gemeente later nog wijzigingen in het Omgevingsplan moet verwerken.

De nieuwe woningen komen aan de Tartinistraat in Tilburg en zijn bedoeld voor starters. De vergunning omvat zowel de toestemming om te bouwen als het afwijken van de huidige regels. De gemeente heeft met dit besluit duidelijk gemaakt dat er veranderingen in de omgeving kunnen plaatsvinden.