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Man doet greep uit kassa in Breda, opgepakt met hulp van omstanders
Vandaag om 11:48 • Aangepast vandaag om 12:10
Een man heeft dinsdagochtend een greep uit een kassa gedaan van een laserontharingskliniek aan de Haagweg in Breda. Een 38-jarige verdachte werd later opgepakt.
Dat meldt de politie. De politie startte na de melding van diefstal een zoekactie naar de man. De verdachte kon later worden aangehouden met hulp van omstanders.
De politie doet onderzoek. De man is naar het bureau gebracht. Volgens een medewerker is het niet de eerste keer dat er een greep uit de kassa wordt gedaan in de zaak. Toen had het personeel de dader zelf te pakken.
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