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Man doet greep uit kassa in Breda, opgepakt met hulp van omstanders

Vandaag om 11:48 • Aangepast vandaag om 12:10
Man doet greep uit kassa van laserontharingskliniek aan de Haagweg in Breda (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).
Man doet greep uit kassa van laserontharingskliniek aan de Haagweg in Breda (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).

Een man heeft dinsdagochtend een greep uit een kassa gedaan van een laserontharingskliniek aan de Haagweg in Breda. Een 38-jarige verdachte werd later opgepakt.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Dat meldt de politie. De politie startte na de melding van diefstal een zoekactie naar de man. De verdachte kon later worden aangehouden met hulp van omstanders. 

De politie doet onderzoek. De man is naar het bureau gebracht. Volgens een medewerker is het niet de eerste keer dat er een greep uit de kassa wordt gedaan in de zaak. Toen had het personeel de dader zelf te pakken.

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