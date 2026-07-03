Buurt vreest voor omvallende bomen: 'Het is wachten tot het misgaat'

Bewoners van de Toulousehof in Eindhoven houden bij elke storm hun hart vast. De straat staat vol met grote bomen die daar volgens hen helemaal niet thuishoren. Greg Cardon is bang dat de enorme bomen in de straat omgaan. "Het is gewoon wachten tot het gebeurt."

Aan beide kanten van de Toulousehof staan Gleditsia's, beter bekend als valse christusdoorns. De bomen zijn groot voor de smalle straat in de typische jarenzeventigwijk en staan dicht langs de erfgrenzen. Daardoor is de ruimte op sommige plekken beperkt. Volgens buurtbewoners reden al meerdere automobilisten een band stuk tegen de trottoirbanden rond de bomen. Bij Greg staat er een boom voor zijn huis, op een paar meter van het raam. "Als ik de krant via mijn laptop lees, is het hartstikke donker. Dan moet het licht aan. De tegels komen omhoog. Ik weet niet hoelang het duurt voordat de gevel door de wortels bereikt wordt." Het dak van zijn huis zit onder het mos. En dan heeft hij het nog niet over de vogelpoep gehad. "Je moet je auto echt één keer in de week schoonmaken."

De bomen staan dicht bij de weg (foto: Rogier van Son).

"Wij kijken met z'n allen met angst en beven naar al die bomen."

Bij overbuurvrouw Louise was het afgelopen weekend raak door de harde windstoten. "Twee takken kwamen op mijn huis terecht. Ik ben nu met de verzekering bezig om te kijken of het vergoed gaat worden. Twee grote panelen van de overkapping zijn kapot en er zit een deuk aan de bovenkant." De schrik zit er goed in als er een storm wordt aangekondigd. "Wij kijken met z'n allen met angst en beven naar al die bomen." Bewoners zijn het beu dat de gemeente niet ingrijpt. Ze hebben al meerdere keren geklaagd. Ze willen dat de bomen vervangen worden door kleinere bomen. Of dat de bomen flink gesnoeid worden. "Ik begrijp dat deze bomen belangrijk zijn voor het groen, maar de gemeente moet ze op zijn minst netjes snoeien zodat er geen gevaar is voor de burgers."

De overkapping van Louise liep schade op (foto: Rogier van Son).

"Als het hard waait, is de kans dat takken afbreken heel groot", zegt bewoner Graham Bennett. "Het is onveilig. Deze bomen horen gewoon niet in deze straat thuis. Die zijn te groot", zegt Bennett terwijl hij naar de daken wijst. "De woningen worden beschadigd. Deze bomen horen in het bos thuis." Bij bewoner Simon in 't Hout groeit een boom richting zijn woning. "Die boom staat helemaal scheef. Als je aan de straatkant van deze boom staat, zit er helemaal geen boom boven je. Ik heb er veel over geklaagd, maar ze doen er helemaal niks aan."

Deze boom hangt boven het huis van Simon (foto: Rogier van Son).

"Die takken gaan een keer vallen. Dat zie je wel bij andere bomen. Ik vind het niet fijn om een auto eronder te zetten. Die takken hebben een doorsnede van veertig tot vijftig centimeter en die zijn behoorlijk lang. Je zal zo'n tak maar op je hoofd krijgen." Simon maakte in een paar jaar tijd vijf keer melding. "Er gebeurt niks. Ik maak me al jaren zorgen. Het is wel frustrerend, maar je kan er niet zoveel tegen doen."

Deze boom staat voor het huis van Greg (foto: Rogier van Son).