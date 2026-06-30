Kermis Asten opent op vrijdag 10 juli

Van vrijdag 10 tot en met dinsdag 14 juli verandert het centrum van Asten in een feestelijke kermis. Op vrijdagavond opent de burgemeester de kermis met een erewijn en het gulden schot. Voor jong en oud zijn er attracties en eetkramen, met op dinsdag een prikkelarme middag.

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De jaarlijkse kermis in Asten begint op vrijdag 10 juli om 18.30 uur. Het Sint Joris Gilde opent het evenement met een vendelgroet, gevolgd door de traditionele erewijn van de burgemeester. Daarna wordt in de schietkraam het gulden schot gelost, waarna de attracties om 19.00 uur hun deuren openen. Clown Desalles zorgt voor extra vermaak bij de start.

Er zijn tal van attracties te vinden, waaronder een autoscooter, familieachtbaan, trampolines en een booster. De prijzen voor de ritten variëren van 2,50 tot 5,00 euro. Ook zijn er diverse eetkramen en vermaakzaken, zoals een suikerspinnenkraam, schiettent en een kamelenrace.

Prikkelarme middag

Op dinsdagmiddag 14 juli van 13.00 tot 14.30 uur is er een speciale prikkelarme kermis. Tijdens deze middag wordt Nederlandstalige muziek op laag volume gedraaid, zodat ook mensen die gevoelig zijn voor prikkels kunnen genieten van het feest.

De kermis in Asten biedt vijf dagen lang plezier voor jong en oud, met een mix van attracties, lekkernijen en gezelligheid in het centrum van het dorp.