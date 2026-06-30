Gratis bijeenkomsten over valpreventie voor ouderen

Onis Welzijn organiseert op 31 augustus en 26 november 2026 gratis bijeenkomsten over valpreventie in Ommel en Asten.

Gevonden voor jou

Vallen is een veelvoorkomend probleem bij ouderen, maar het risico kan vaak worden verminderd met de juiste kennis en tips. Onis Welzijn richt zich daarom op inwoners van 65 jaar en ouder, ongeacht of zij een verhoogd valrisico hebben, met twee informatieve bijeenkomsten over dit onderwerp.

De eerste bijeenkomst vindt plaats op maandag 31 augustus in De Kluis in Ommel. De tweede bijeenkomst is gepland voor donderdag 26 november in ’t Kwartier in Asten. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen deelnemers praktische handvatten om vallen te voorkomen en hun zelfstandigheid en vitaliteit te behouden.

Voor wie?

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle ouderen in de regio, ongeacht hun fysieke conditie. Zowel mensen die al moeite hebben met bewegen als degenen die hun valrisico willen verkleinen, zijn welkom.

Meer informatie over aanmelden is beschikbaar via Onis Welzijn. De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk, maar vooraf aanmelden via e-mail is wel nodig.