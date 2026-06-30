Zero Waste Challenge in Loon op Zand helpt afval te verminderen

De gemeente Loon op Zand start op 24 augustus met de Zero Waste Challenge. In tien weken leren deelnemers hun afval te verminderen met praktische tips en begeleiding van een afvalcoach.

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Dagelijks produceren we ongemerkt veel afval, zoals verpakkingen van boodschappen of voedsel dat nog eetbaar is maar wordt weggegooid. De gemeente Loon op Zand wil daar verandering in brengen met de Zero Waste Challenge, waarbij deelnemers in tien weken leren bewuster met afval om te gaan.

Tijdens de challenge ontvangen deelnemers wekelijkse tips en houden ze bij hoeveel afval ze produceren. Een afvalcoach begeleidt hen en er is ruimte om ervaringen te delen met andere deelnemers. Het doel is om inzicht te krijgen in wat goed gaat en waar nog verbeteringen mogelijk zijn.

Praktisch en motiverend

De Zero Waste Challenge is volgens de gemeente niet alleen goed voor het milieu, maar ook leerzaam en motiverend. Kleine stappen kunnen samen een groot verschil maken. Deelnemers krijgen de kans om hun gedrag rond afvalproductie stap voor stap aan te passen.

De challenge begint op 24 augustus 2026. Aanmelden kan tot en met 3 juli. Voor vragen en deelname is contact mogelijk via [email protected].