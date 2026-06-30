Proefstrook fietspad in Geertruidenberg: deel je ervaring

Geertruidenberg test een proefstrook voor fietsers op de Markt. Op vrijdag 10 juli kunnen inwoners hun mening delen tijdens de weekmarkt.

Gevonden voor jou

De gemeente Geertruidenberg wil de fietsstroken op de Markt verbeteren en heeft daarvoor een proefstrook aangelegd. Deze strook ligt er sinds enkele weken en moet duidelijk maken of de plannen voor een comfortabel en veilig fietspad goed werken.

Om bewoners en bezoekers de kans te geven hun ervaringen te delen, worden op vrijdag 10 juli medewerkers van de gemeente ingezet. Zij zullen aanwezig zijn op de weekmarkt om van 13.30 uur tot 15.30 uur enquêtes af te nemen.

Zelf uitproberen

Bezoekers wordt aangeraden op de fiets te komen, zodat ze het proefvak zelf kunnen testen. De feedback zal worden gebruikt om verdere verbeteringen aan het fietspad vorm te geven.

Het proefvak is bedoeld om inzicht te krijgen in hoe veilig en prettig het fietsen op de Markt is. De mening van fietsers speelt een belangrijke rol bij het beslissen over de uiteindelijke inrichting van de stroken.