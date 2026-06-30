Gemeenteraad bespreekt jaarrekening 2025 in openbare vergadering

De gemeenteraad komt op 2 juli bijeen in Het Klooster Temporalis. Tijdens de openbare vergadering worden onder meer de jaarrekening 2025 en de verordening van de Rekenkamer besproken.

Gevonden voor jou

Op donderdagavond 2 juli om half acht vergadert de gemeenteraad in de raadszaal van Het Klooster Temporalis. De bijeenkomst is openbaar en toegankelijk voor publiek vanaf de tribune.

Tijdens de vergadering staan verschillende onderwerpen op de agenda. Zo wordt de jaarrekening van 2025 besproken, evenals de eerste tussentijdse rapportage van dit voorjaar. Daarnaast behandelt de raad twee zienswijzen over begrotingen van gemeenschappelijke regelingen.

Belangrijke besluiten

Een ander punt op de agenda is de verordening van de Rekenkamer. Deze verordening regelt hoe de Rekenkamer haar taken uitvoert en controleert hoe publiek geld wordt besteed.

De volledige agenda is beschikbaar via het raadsinformatiesysteem. Daar kunnen geïnteresseerden ook de vergadering live volgen of later terugkijken.