NAC start seizoen met nieuwe energie

Maandag heeft NAC Breda de eerste training van het nieuwe seizoen afgewerkt. De selectie, aangevuld met spelers uit de NAC Academie, stond op het veld onder leiding van hoofdtrainer Carl Hoefkens. Een honderdtal supporters kwam kijken hoe het team een frisse start maakte. Hoefkens ziet kansen om dit seizoen te bouwen aan een winnaarscultuur.

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De spelers begonnen de training met loop- en coördinatieoefeningen, gevolgd door diverse andere oefeningen onder begeleiding van de assistent-trainers Serdal Güvenç en Michael Dingsdag. Keeperstrainer Rick van der Mast werkte met de doelmannen, waaronder enkele talenten uit de NAC Academie. Hoefkens was na afloop positief over de inzet en de nieuwe dynamiek binnen het team.

Volgens de hoofdtrainer voelt dit seizoen als een nieuwe start, na de teleurstelling van vorig jaar. Hij benadrukt dat er een andere benadering is gekozen en dat de club stappen maakt door spelers met doorlopende contracten te behouden. “Het doel is om een winnaarscultuur te creëren en promotie te behalen,” aldus Hoefkens.

Nieuwe energie op het veld

De eerste training leverde volgens Hoefkens veel goede indrukken op, mede dankzij de frisse energie van nieuwe gezichten en talenten uit de Academie. Hij ziet het behoud van de kernspelers als een belangrijke stap vooruit. Het team werkt aan automatismen en een verbeterd samenspel, met passie als drijfveer.

De officiële start van het seizoen werd maandagmiddag afgesloten, maar enkele keepers bleven na drie uur ’s middags nog op het veld om extra te trainen. De club kijkt vooruit naar het seizoen 2026/2027, waarin de strijd om promotie centraal staat.

De selectie

NAC maakte ook de rugnummers van de selectiespelers bekend. Onder meer Daniel Bielica (nummer 1), Moussa Soumano (9), Mohamed Nassoh (10) en Lewis Holtby (90) zijn onderdeel van het team. Spelers uit de NAC Academie hebben in deze fase van de voorbereiding nog geen vast nummer.