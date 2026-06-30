Spoorwerkzaamheden sluiten overwegen in Nuenen tijdelijk

ProRail werkt van vrijdag 10 juli tot maandag 20 juli aan het spoor tussen Eindhoven en Helmond. Hierdoor zijn in Nuenen enkele spoorwegovergangen tijdelijk afgesloten. Omleidingen worden aangegeven met gele borden. Reizigers moeten rekening houden met bussen in plaats van treinen.

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De spoorvernieuwing vindt plaats tussen de Hofstraat in Eindhoven en de Pastoor Verbeekstraat in Helmond. ProRail voert deze werkzaamheden uit van vrijdag 10 juli om negen uur ’s avonds tot maandag 20 juli om vijf uur ’s ochtends. Dit kan zorgen voor hinder in de omgeving.

In Nuenen worden drie spoorwegovergangen tijdelijk afgesloten. De overweg Eeneind is dicht van zondag 12 juli om zeven uur ’s ochtends tot maandag 13 juli om drie uur ’s middags. De overwegen Collse Hoefdijk en Schoutse Vennen zijn afgesloten van zaterdag 11 juli tot zondag 19 juli, beide tot elf uur ’s avonds. Omleidingsroutes worden met gele borden aangegeven.

Opslag van bouwmaterialen

ProRail slaat tijdelijk bouwmaterialen op bij de Schoutse Vennen in Nuenen. Dit gebeurt vanaf 1 juli om vier uur ’s ochtends en duurt tot 29 juli om negen uur ’s avonds. Na afloop wordt de locatie weer in de oorspronkelijke staat teruggebracht.

Bussen in plaats van treinen

Reizigers tussen Eindhoven en Helmond moeten rekening houden met vervangend vervoer. Tijdens de werkzaamheden rijden er bussen in plaats van treinen. Voor actuele reisinformatie wordt verwezen naar de website van NS of de NS-app.

Meer informatie over deze spoorwerkzaamheden en contactmogelijkheden is te vinden op de website van ProRail.