Kermis Nuenen keert terug van 10 tot 14 juli

Van 10 tot 14 juli staat de kermis in Nuenen rondom het Park. Zaterdagavond wordt de kermis officieel aangezegd door twee gilden bij het gemeentehuis.

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De jaarlijkse kermis in Nuenen vindt plaats van vrijdag 10 juli tot en met dinsdag 14 juli. Het evenement wordt gehouden rondom het Park en begint op vrijdagmiddag om één uur. Op zaterdagavond wordt de kermis officieel aangezegd bij het gemeentehuis aan de Papenvoort.

De traditionele aanzegging begint zaterdag om zeven uur ’s avonds en wordt georganiseerd door het Sint Antoniusschut Eeneind-Opwetten, samen met het Sint Annagilde Nuenen-Dorp. Na de officiële aanzegging en een vendelgroet door de gildehoofdman, houdt de burgemeester een korte toespraak. Vervolgens vertrekt het gezelschap in optocht naar het kermisterrein, waar een rondgang over de kermis volgt.

Verkeersmaatregelen

Voor de op- en afbouw van de attracties zijn delen van het centrum afgesloten. Tussen 7 en 15 juli zijn verschillende delen van het Park niet toegankelijk voor verkeer. Dit betreft het gebied tussen de H. Clemenskerk en de Parkstraat, tussen de Berg en de Boordseweg, en tussen de H. Clemenskerk en de Vincent van Goghstraat/Berg.

Daarnaast zal Clown Des Alles op maandag 13 en dinsdag 14 juli aanwezig zijn op de kermis. Hij treedt op tussen zes en acht uur ’s avonds.

Geen weekmarkt

Vanwege de vakantieperiode is er geen markt bij de kiosk in het centrum vanaf 13 juli tot en met 16 augustus. De weekmarkt keert terug op maandag 17 augustus.