Raadsbijeenkomst Oirschot begint eerder

De raadsvergadering in Oirschot start vanavond al om zeven uur in plaats van half acht.

Gevonden voor jou

Vanavond komt de gemeenteraad van Oirschot bijeen om te spreken over de voortgang van woningbouwprojecten. De vergadering begint een half uur eerder dan normaal, namelijk om zeven uur. Dit heeft de gemeente laten weten.

Het onderwerp 'Monitoring woningbouw' staat centraal tijdens de bijeenkomst. Raadsleden gaan hierover met elkaar in gesprek in de raadszaal van het gemeentehuis.

Thuis meekijken mogelijk

De vergadering is ook te volgen vanuit huis. Op de website van de gemeente Oirschot zijn de vergaderstukken beschikbaar en kunt u de bijeenkomst live bekijken.