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Meisje ernstig gewond na botsing in Geldrop, traumaheli opgeroepen

Vandaag om 13:18 • Aangepast vandaag om 13:36
Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink.
Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink.

Een meisje is dinsdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een botsing op de Hofdael in Geldrop. Ze reed op een scooter en kwam door nog onbekende oorzaak in botsing met een bestelbus. Na het ongeluk werd een traumahelikopter opgeroepen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het slachtoffer is vervolgens gereanimeerd en onder begeleiding van een trauma-arts naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. De ernst van het letsel maakte de inzet van de traumahelikopter noodzakelijk.

De forensische opsporing kwam ter plaatse voor onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Schade aan bestelbus
Of de bestuurder van de bestelbus gewond is geraakt, is niet bekend. De bumper van de bestelbus raakte bij het ongeluk beschadigd.

  • Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink.
    Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink.
  • Een traumahelikopter landde in de buurt van het ongeluk (foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink).
  • Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink.

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