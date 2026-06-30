Meisje ernstig gewond na botsing in Geldrop, traumaheli opgeroepen

Een meisje is dinsdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een botsing op de Hofdael in Geldrop. Ze reed op een scooter en kwam door nog onbekende oorzaak in botsing met een bestelbus. Na het ongeluk werd een traumahelikopter opgeroepen.

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Het slachtoffer is vervolgens gereanimeerd en onder begeleiding van een trauma-arts naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. De ernst van het letsel maakte de inzet van de traumahelikopter noodzakelijk.

De forensische opsporing kwam ter plaatse voor onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Schade aan bestelbus

Of de bestuurder van de bestelbus gewond is geraakt, is niet bekend. De bumper van de bestelbus raakte bij het ongeluk beschadigd.