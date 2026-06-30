Raadsvergadering Boekel: besluit over onderwijshuisvesting

De gemeenteraad van Boekel vergadert donderdagavond over verschillende onderwerpen, waaronder een krediet voor semi-permanente onderwijshuisvesting. De bijeenkomst start om zeven uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

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Op donderdag 2 juli komt de gemeenteraad van Boekel bijeen om een reeks onderwerpen te bespreken. De vergadering begint om zeven uur en duurt tot ongeveer half elf. Onder leiding van burgemeester C.J.M. van den Elsen worden diverse besluiten genomen, waaronder enkele hamerstukken die zonder debat worden vastgesteld.

Eén van de belangrijkste agendapunten is het raadsvoorstel voor een krediet voor semi-permanente onderwijshuisvesting. Dit voorstel staat niet aangemerkt als hamerstuk, wat betekent dat het onderwerp waarschijnlijk uitgebreid besproken zal worden.

Naast het onderwijshuisvesting-krediet komen ook de omgevingsvisie en het omgevingsplan voor Boekels Ven aan bod. Verder wordt de benoeming van het kindercollege behandeld, evenals de Voorjaarsnota van de gemeente Boekel.

Een groot deel van de agenda bestaat uit hamerstukken, zoals de jaarstukken van diverse samenwerkingsverbanden en begrotingen voor komende jaren. Deze stukken worden door de raad zonder discussie vastgesteld, aangezien de commissie heeft voorgesteld ze niet te bespreken.

Burgers krijgen tijdens de vergadering gelegenheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De raadsvergadering vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Boekel, waar inwoners welkom zijn om de bijeenkomst bij te wonen.