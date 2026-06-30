Niet ASML maar Efteling heeft beste reputatie van Nederland

Niet een hightechbedrijf, maar een sprookjespark mag zich dit jaar het bedrijf met de beste reputatie van Nederland noemen. De Efteling heeft in de jaarlijkse MT500-ranglijst de koppositie veroverd en maakt daarmee een einde aan de indrukwekkende zegereeks van ASML

Van achtbanen tot bewondering Na zeven jaar moet de chipmachinebouwer uit Veldhoven de eerste plaats afstaan. De Efteling eindigde vorig jaar nog als tweede, maar staat nu bovenaan de lijst. Daarmee is het attractiepark uit Kaatsheuvel volgens ruim 4.000 zakelijke beslissers het bedrijf met de beste reputatie van Nederland.

De MT500 is het jaarlijkse reputatieonderzoek van MT/Sprout , een platform voor ondernemers en zakelijke leiders. Bedrijven worden hierin beoordeeld op onder meer klantgerichtheid, innovatie, goed werkgeverschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het onderzoek laat zien welke organisaties binnen hun sector de sterkste reputatie hebben.

Dat juist de Efteling nu bovenaan staat, is volgens de onderzoekers geen toeval. In een tijd waarin de wereld onrustig is en geopolitieke spanningen oplopen, lijken mensen meer waardering te hebben voor bedrijven die vertrouwd voelen en dicht bij huis staan.

Nederlandse merken in de lift

Die ontwikkeling is niet alleen terug te zien bij de Efteling. Ook andere bekende Nederlandse namen doen het dit jaar opvallend goed. Albert Heijn, Tony's Chocolonely, ANWB en Hema zijn allemaal gestegen in de ranglijst.

Tegelijkertijd leveren grote Amerikaanse techbedrijven juist flink in. Google zakt van de vierde naar de tiende plaats en ook Microsoft valt terug van de zesde naar de vijftiende plek.

Meer dan alleen technologie

Volgens hoofdonderzoeker Henk Volberda is er iets veranderd in hoe mensen naar bedrijven kijken. Waar vroeger vooral technologische voorsprong en internationale groei indruk maakten, spelen vertrouwen en maatschappelijke betekenis nu een veel grotere rol.

En dat lijkt de Efteling geen windeieren te leggen. Tussen sprookjes, achtbanen en nostalgie heeft het attractiepark dit jaar iets bijzonders voor elkaar gekregen: het heeft de beste reputatie van heel Nederland.