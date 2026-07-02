Grote wielernamen op het verlanglijstje voor de vijftigste Daags na de Tour

Wie volgt Jonas Vingegaard, Dylan Groenwegen of Thymen Arensman op als winnaar van Daags na de Tour in Boxmeer? De pijlen zijn gericht op de huidige wereldkampioen Tadej Pogačar en op de de geletruidrager en de Nederlandse wielrenners van de komende Tour de France. De ambities van het jubilerende criterium, dat op maandag 27 juli 50 wordt, zijn groot.

Een lunch in het centrum van Boxmeer is hét begin voor de sportieve invulling van Daags na de Tour. De organisatie zet alles op alles om van de 50e Daags na de Tour een jubileum voor de geschiedenisboeken te maken. "Ik hoop op de geletruidrager van de Tour de France", zegt oud-profrenner en organisator van het wielerevenement Twan Poels. "We kunnen hier veel bedenken, maar zo gemakkelijk is het niet", vult voorzitter Pierre Hermans hem aan. "We kunnen niet zo maar zeggen, laat de Tourwinnaar maar komen. Los van wat het kost. Het is van heel veel factoren afhankelijk." De heren krijgen hulp van wielermakelaars Martin van Steen en John van den Akker. Zij zorgen al meer dan twintig jaar voor renners aan de start van het wielerspektakel. "Er starten er altijd zo’n dertig, waarvan de basis bestaat uit semiprofs", vertelt Van Steen. "Die vinden het natuurlijk mooi om met de grote mannen mee te rennen."

Jonas Vingegaard en Wout Poels in Daags na de Tour (foto: ANP / Vincent Jannink).

En die grote mannen, de publiekstrekkers, worden geselecteerd op een aantal factoren. "We beginnen bij de belangrijkste. Dat is natuurlijk de geletruidrager. Verder zijn de andere truien van de Ronde van Frankrijk interessant. Maar ook de Nederlandse wielrenners uit die ronde willen we graag en het liefst natuurlijk etappewinnaars." Sommige wielrenners melden zichzelf al aan, maar het strikken van de toppers is een uitdaging. Waar criteriums vroeger een belangrijke inkomstenbron waren voor renners, is dat tegenwoordig anders. Tussen droom en werkelijkheid zitten ploegleiders, managers, volle wedstrijdprogramma’s en vooral veel geduld. "Het wordt steeds lastiger om ze te halen, zoals bijvoorbeeld wereldkampioen Tadej Pogačar. Die heeft het geld niet nodig en kan wellicht ook kiezen voor tijd met zijn vriendin na weken fietsen." En dus zijn beide heren tijdens de Tour zoveel mogelijk zaadjes aan het planten bij de verschillende renners. De tweede rustdag is het belangrijkste, weet Van den Akker. "We gaan dan veel renners en managers bezoeken. Het voordeel is dat we het hele jaar door voor de ploegen werken en in contact zijn. Ze kennen ons al. Renners ook vaak. Als ze ons zien, dan weten we dat we van de criteriums zijn."

"Daags na de Tour is nog steeds een begrip in de wielerwereld."

Maar waarom komen er dan toch ieder jaar weer meerdere publiekstrekkers naar Boxmeer? "Daags na de Tour is nog steeds een begrip in de wielerwereld", weet de wielermakelaar. "Het is een stukje erkenning als ze uitgenodigd worden. Het is het besef dat ze een keer voor de fans, familie en vrienden dichtbij kunnen rijden. En daarnaast is het ook wel een traditie. Heel veel renners hebben het wel meegekregen uit het verleden. De Nederlanders met name." Voor deze bijzondere editie zijn de pijlen het meest gericht op de huidige wereldkampioenen Tadej Pogačar. "Dat gaan we wel echt proberen", weet Van Steen. "Maar na Pogačar hebben we natuurlijk Van der Poel kort daarachter", vult Van den Akker aan. "Dat is een Nederlander. Ook hij staat hoog op het verlanglijstje voor hier in Boxmeer. Bij hem maken we meer kans. Dat hij een Brabander is, speelt daarin zeker mee."