Tiener is veelgevraagde DJ geworden na zware val en coma: 'Durf alles nu'
Twee jaar geleden vocht de 16-jarige Jacky Remie uit Breda nog voor haar leven nadat ze tijdens een vakantie in Marokko van een trap was gevallen en vier weken in coma lag. Nu staat ze als DJ Jackstar ieder weekend achter de draaitafels, heeft ze zo'n 140 optredens op de agenda staan en heeft ze grootse dromen. "Ik ga Tiësto en Hardwell achterna!"
Jackie dartelt vanuit het nieuwe appartement waar ze met haar moeder sinds een paar maanden woont de gemeenschappelijke binnentuin in van wooncomplex Post Breda, het voormalige postkantoor in het hart van de stad.
Een tuintafel met haar draaitafel en een paar boxjes staan al klaar. Niet veel later schalt aanstekelijke house door de binnentuin. Buren komen naar buiten of beginnen vanaf het balkon mee te dansen. Jackie straalt. De opbeurende muziek en het enthousiasme van DJ Jackstar zetten de dansspieren als vanzelf aan het werk.
Vier weken in coma
Een groter contrast met twee jaar geleden is er niet. Tijdens een vakantie in Marrakesh moest Jackie naar het toilet. Boven aan de trap viel ze opeens flauw en stortte ze naar beneden. Haar moeder Catheleine hoorde de klap en vond haar onder aan de trap. Bewusteloos. Jackie was met haar hoofd op de vloer terechtgekomen.
Jackie raakte in coma en kwam niet meer bij. Het waren heel angstige momenten voor haar moeder. "Ik heb wel vier keer afscheid van haar moeten nemen." Na vijf dagen in een Marokkaans ziekenhuis werd ze met een privéjet met ingebouwde intensive care teruggevlogen naar het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Na drie weken ontwaakte ze uit haar coma. "Ze moest opnieuw leren eten, praten, lopen, alles. Het was een heel heftige tijd."
Jackie kreeg er helemaal niets van mee. "Het enige dat ik nog weet is dat ik opeens vanuit Marrakesh in Rotterdam was." Volgens de doktoren zou het herstel zes maanden duren, maar na zes weken verliet Jackie wandelend het revalidatiecentrum al.
Catheleine kon haar geluk niet op, maar had opeens een totaal andere dochter dan voor het ongeluk. Van een schuw en extreem verlegen meisje veranderde Jackie in een fladderende vrolijke meid die zich niet meer verschool. "Mijn karakter is erg veranderd, voor het ongeluk was ik heel stil en durfde ik niks."
Gedragsverandering komt volgens de Hersenstichting bij drie op de vier mensen voor met niet aangeboren hersenletsel (NAH). Dat is schade aan de hersenen door een ongeval of hersenbloeding. "Meestal gaan ze erop achteruit, maar ik ben er echt op vooruit gegaan", zegt Jackie met een grote glimlach. "Die filter is weg, maar dat is voor mij alleen maar positief."
Onontdekt talent
Per toeval kwam ze in haar revalidatieproces achter de draaitafel terecht. "Ze moest iets zoeken om haar hersenen te prikkelen", vertelt Catheleine. "Toen heeft ze een dj-les cadeau gehad. Ze bleek talent te hebben." Voor Jackie werkt het rustgevend om muziek te maken. "Mijn hoofd komt helemaal tot rust als ik sta te draaien."
Haar talent bleef niet onopgemerkt. "Na twee maanden kreeg ik al de vraag of ik een wijnfestival wilde openen." Daarna ging het snel met de carrière van DJ Jackstar. "Ik treed elk weekend op."
Met carnaval stond ze afgelopen jaar op de grote Markt in Breda. Komend jaar is ze daar weer te zien. Haar mooiste optreden? "Een optreden onder de Erasmusbrug in Rotterdam voor de memory walk van het Erasmus ziekenhuis. Ze hadden me gevraagd omdat ik daar heb gelegen en dat was echt heel gaaf, voor drieduizend mensen."
Op de vraag of Jackie de nieuwe Hardwell of Tiësto is, moet Catheleine heel hard lachen. "Dat weet ik niet, dat zou leuk zijn." Jackie vertrekt geen spier en antwoordt zelfverzekerd: "Ja, ik ga Hardwell en Tiësto achterna." Het verlegen meisje van voor het ongeluk bestaat niet meer.
Haar eerste nummer staat net op streamingsdienst Spotify. Samen met DJ Siem maakte ze 'Down'. Haar droom? "Ja, Tomorrowland, natuurlijk." Moeder Catheleine kan niet anders dan heel trots zijn op haar dochter en heel dankbaar zijn dat Jackie zich uit kan leven achter de draaitafel. "Uit al het slechte wat gebeurd is, is ook iets heel positiefs gekomen en dat is dat ze heel veel van muziek houdt en dj is."