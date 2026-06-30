Tiener is veelgevraagde DJ geworden na zware val en coma: 'Durf alles nu'

Twee jaar geleden vocht de 16-jarige Jacky Remie uit Breda nog voor haar leven nadat ze tijdens een vakantie in Marokko van een trap was gevallen en vier weken in coma lag. Nu staat ze als DJ Jackstar ieder weekend achter de draaitafels, heeft ze zo'n 140 optredens op de agenda staan en heeft ze grootse dromen. "Ik ga Tiësto en Hardwell achterna!"

Jackie dartelt vanuit het nieuwe appartement waar ze met haar moeder sinds een paar maanden woont de gemeenschappelijke binnentuin in van wooncomplex Post Breda, het voormalige postkantoor in het hart van de stad. Een tuintafel met haar draaitafel en een paar boxjes staan al klaar. Niet veel later schalt aanstekelijke house door de binnentuin. Buren komen naar buiten of beginnen vanaf het balkon mee te dansen. Jackie straalt. De opbeurende muziek en het enthousiasme van DJ Jackstar zetten de dansspieren als vanzelf aan het werk. Vier weken in coma

Een groter contrast met twee jaar geleden is er niet. Tijdens een vakantie in Marrakesh moest Jackie naar het toilet. Boven aan de trap viel ze opeens flauw en stortte ze naar beneden. Haar moeder Catheleine hoorde de klap en vond haar onder aan de trap. Bewusteloos. Jackie was met haar hoofd op de vloer terechtgekomen. Jackie raakte in coma en kwam niet meer bij. Het waren heel angstige momenten voor haar moeder. "Ik heb wel vier keer afscheid van haar moeten nemen." Na vijf dagen in een Marokkaans ziekenhuis werd ze met een privéjet met ingebouwde intensive care teruggevlogen naar het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Na drie weken ontwaakte ze uit haar coma. "Ze moest opnieuw leren eten, praten, lopen, alles. Het was een heel heftige tijd."

Catheleine liet een tattoo zetten met de coördinaten van de plek waar haar dochter Jackie in coma raakte (foto: Ruud Ritzen).