Eeneiige vierling geboren in Máxima MC: 'Operatiekamer voor aangepast'

Vier keer beschuit met muisjes in één keer: in het Máxima MC ziekenhuis in Veldhoven is vorige maand een eeneiige vierling geboren. Voor de zeldzame geboorte moest de operatiekamer in het ziekenhuis worden aangepast en was een groot medisch team nodig.

"De vier broertjes liggen momenteel twee aan twee op kamers en maken samen met hun ouders een mooie groei door", laat het ziekenhuis dinsdagmiddag weten. Vaker meerlingen in de familie

De ouders zijn erg blij en maken het net als hun zoons Adam, Amir, Hassan en Hussein goed. Er is gewacht met de bekendmaking van de geboorte tot iedereens gezondheid stabiel was. De vierling is met ruim 29 weken ter wereld gebracht en ontstaan uit een natuurlijke zwangerschap. "Als ik bij ze ben, kijk ik als eerste naar hun gewicht. Je ziet dat ze groeien en dat is positief", zegt vader Lamin F. Saidykhan.

Opvallend is dat in de familie van de vader vaker meerlingen zijn geboren, maar een vierling nog nooit. Een van zijn zussen kreeg een tweeling en een andere zus zelfs twee keer een tweeling. Het gezin komt oorspronkelijk uit Gambia en woont sinds ruim een jaar in Nederland samen met hun dochtertje.

Adam, Amir, Hassan en Hussein zijn op 15 mei geboren (foto: Máxima MC).

Een emotioneel hoogtepunt voor de vader was het doorknippen van de navelstrengen: "Onze dochter is in Italië geboren, waar wij hiervoor hebben gewoond. Daar knippen de artsen de navelstreng door, maar hier mocht ik het zelf doen. Dat had ik dus nog nooit meegemaakt, het was heel speciaal." Operatiekamer aangepast

Niet alleen voor de ouders was de geboorte bijzonder, maar ook voor de zorgverleners van het ziekenhuis was het een uniek moment. "Dit was de eerste vierling in mijn carrière en ik werk al bijna 18 jaar in Máxima MC", vertelt neonatoloog Koen Dijkman.

Voor de bevalling werd de operatiekamer aangepast (foto: Máxima MC).

Om de bevalling goed te kunnen laten verlopen, moest de operatiekamer in het ziekenhuis in Veldhoven worden aangepast. Deze is normaliter ingericht voor de geboorte van drie baby's, maar moest dit keer ruimte hebben voor een extra couveuse. 'Dat vraagt om perfecte timing'

"Deze vierling vroeg om een uiterst precieze balans: niet te vroeg geboren laten worden vanwege de risico's van prematuriteit, maar ook geen moment wachten tot het een spoedsituatie zou worden. Dat vraagt om perfecte timing en intensieve samenwerking tussen verschillende afdelingen en teams", legt Koen Dijkman uit. Die samenwerking maakte veel indruk op de kersverse vader. "Als ik zo naar het personeel aan de couveuses kijk, dan ben ik trots op hen. Het is zo knap wat zij allemaal kunnen. Iedereen doet wat er van hen verwacht wordt en dat geeft vertrouwen. Ik leer er veel van", zegt Lamin.