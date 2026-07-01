Gratis in alle attracties van de Tilburgse Kermis? Win de Gouden Kermispas

Kermisliefhebbers opgelet: wil jij gratis in alle attracties op de Tilburgse Kermis? Dat kan met de Gouden Kermispas. Deze pas is donderdag 16 juli tijdens onze live-uitzending te winnen. Vrijdag, de openingsdag, mag de winnaar gratis in alle attracties.

Hoe kan ik meedoen? Op donderdag om zes uur 's avonds kun je live meekijken met de opbouw van de grootste kermis van de Benelux. De uitzending is te volgen via Brabant+, tv en Facebook. In de uitzending nemen we je mee achter de schermen, terwijl de laatste voorbereidingen bezig zijn.

Van ronddraaien in de breakdance tot gillen in het spookhuis. Ook dit jaar geeft Omroep Brabant een exclusieve Gouden Kermispas weg. Met deze pas hoef je niet te kiezen in welke attractie je gaat, want je kunt overal gratis in.

Tijdens de uitzending kun je antwoord geven op vragen over de kermis. Dat kan via de QR-code die in beeld staat of door het antwoord in de reacties op Facebook te zetten. Ondertussen hangt er een flos op de kermis, die steeds verder naar beneden zakt naarmate er meer goede antwoorden worden gegeven. Het spel stopt als de flos door iemand wordt gepakt. Dan worden alle ingestuurde antwoorden bij elkaar gegooid en daar wordt een winnaar uitgetrokken.

Wat kan ik met de Gouden Kermispas?

Met deze pas kun je op vrijdag gratis in alle deelnemende attracties op de Tilburgse Kermis. Dat hoef je niet in je uppie te doen want de winnaar mag bij elke attractie een iemand meenemen, zodat je samen kunt genieten zonder te betalen.

Wat zijn de voorwaarden?

- De Gouden Kermispas is persoonlijk en niet overdraagbaar.

- De pashouder mag altijd één begeleider (+1) meenemen in de attracties. Je kunt dus met twee personen gratis gebruikmaken van de deelnemende attracties.

- De pas is niet geldig voor kermisspellen, eetkramen of andere activiteiten die niet bij een attractie horen.

- De pas is uitsluitend geldig op de openingsdag van de Tilburgse Kermis: vrijdag 17 juli, tijdens de officiële openingstijden van de kermis.

- Om vervalsing te voorkomen, staat op de achterkant van de pas een unieke code. Deze code moet goed leesbaar blijven, zodat kermisexploitanten de geldigheid van de pas kunnen controleren.