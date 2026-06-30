Willy en René: 'Koeman en Van Dijk stoppen bij Oranje'

De uitschakeling van Oranje op het WK tegen Marokko betekent het einde van een tijdperk. Dat verwachten ex-internationals Willy en René van de Kerkhof. Ze zijn er beiden van overtuigd dat bondscoach Ronald Koeman gaat stoppen. "Hij gaat nu tijd aan zijn familie besteden", zegt Willy stellig.

De broers denken ook dat aanvoerder Virgil van Dijk uit Breda niet meer aan een nieuwe cyclus met Oranje begint en dat hij dat ook niet moet doen. "Hij is een fantastische speler voor het Nederlands Elftal geweest, maar hij moet nu de eer aan zichzelf houden", vindt René.

"Wat zit ik hier te doen?"

De broers kraken in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant de beslissing van Ronald Koeman om met vijf verdedigers aan te treden. "Je hebt in de groepsfase goed gespeeld en tien keer gescoord. Dan moet je ook zo blijven spelen", zegt René. Ook Willy had tegen Marokko liever 4-3-3 gespeeld. "Nu ging je achteruit lopen en stelde je Marokko in staat om de wedstrijd te domineren. Marokko heeft ook volkomen verdiend gewonnen."

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Alles bij elkaar heeft Willy er bijna spijt van dat hij vannacht voor de televisie heeft gezeten. "Ik dacht: wat zit ik hier te doen?! Goeie grutten, ik heb Oranje nog nooit zo slecht zien spelen."

Desalniettemin pakte Oranje er nog bijna de overwinning mee. "Die Diop kopt hem perfect in, maar ik had de indruk dat onze vriend Van Dijk zich een beetje op die bal verkeek", zegt René. "Hij sprong niet eens mee", moppert Willy.

"Was lekker op de bank blijven zitten!"

Vervolgens moesten penalty's maar weer eens de beslissing brengen en zoals zo vaak ging het ook nu weer mis voor het Nederlands Elftal. "Als van de tien strafschoppen er vijf niet ingaan, dan is dat wel een beetje veel", zegt René. "Ze lieten vooral de invallers strafschoppen nemen, maar als ik zie hoe Kluivert en Timber hun strafschop nemen, dan denk ik: was lekker op de bank blijven zitten." Toch heeft René weinig recht van spreken als het gaat om penalty's nemen voor Oranje. Hij was immers in 1979 de eerste die in een penaltyreeks een strafschop miste voor het Nederlands Elftal. "Aha", roept Willy uit. "Hij heeft dus het slechte voorbeeld gegeven!" Die dag speelde Nederland de revanche voor de WK-finale van een jaar eerder in het kader van 50 jaar FIFA en verloor na strafschoppen. "Daar lag ik niet zo van wakker. Het was maar een oefenwedstrijdje", verdedigt René zich. "Ik weet nog dat Maradona zijn debuut maakte."

"Pep Guardiola als nieuwe bondscoach."