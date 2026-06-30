PSV Vrouwen start voorbereiding met nieuwe gezichten

PSV Vrouwen heeft dinsdagochtend de voorbereiding op het nieuwe seizoen gestart. De ploeg werkte onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer Kasper Kurland de eerste training af. Ook binnen de selectie en staf zijn deze zomer verschillende nieuwe gezichten te zien.

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Om tien uur ’s ochtends betraden de speelsters voor het eerst het trainingsveld. Voorafgaand aan de training maakten staf en selectie kennis met elkaar. De selectie is aangevuld met Maud Rutgers, Josefine Funch, Julia Hickelsberger en Princess Marfo, die deze zomer aansloten. Daarnaast is Kim Akkermans vanuit Jong PSV doorgestroomd naar het eerste team.

Bij de staf zijn eveneens veranderingen doorgevoerd. Kasper Kurland, afkomstig uit Denemarken, is de nieuwe hoofdtrainer van de landskampioen. Linda Helbling voegt zich bij de staf als assistent-trainer. Myrthe Kemper-Moorrees, die haar spelerscarrière heeft beëindigd, begint als technisch manager. Marelle Worm is aangesteld als scout, Maikel van Wijk is de nieuwe clubarts en Aukje Brekelmans versterkt het team als fysiotherapeut.

Nieuwe stafleden

Naast Kurland en Helbling kent de staf meer nieuwe namen. Coen Vloedgraven blijft aan als assistent-trainer, terwijl Eser Elmali keeperstrainer blijft. Bas van der Wijk is video-analist en Tim Mooren teammanager. Niëlle Gosen is verantwoordelijk voor de fysieke prestaties als performance coach. Robin Joostens werkt als mental coach en Anna Beirinckx als voedingscoach.

PSV Vrouwen wil met deze vernieuwde staf en selectie het succes van vorig seizoen voortzetten. De komende weken staan in het teken van verdere voorbereiding op het seizoen 2026-2027.