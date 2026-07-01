Boeren kunnen ongebruikte stikstofruimte in vergunning vanaf nu verliezen

Vanaf woensdag begint de provincie met het intrekken van stikstofruimte die niet gebruikt wordt. Hiermee wil Brabant voorkomen dat zogenoemde 'slapende' stikstofruimte tot leven komt en zo kwetsbare natuur nog verder overbelast. Brabant is de eerste provincie die dit doet.

Hoeveel stikstofuitstoot van een bedrijf terecht mag komen in kwetsbare natuurgebieden is vastgelegd in vergunningen. Bedrijven gebruiken niet altijd de volledige ruimte om uit te stoten in hun vergunning. De provincie trekt dus geen volledige vergunningen in, maar alleen stikstofruimte waar geen gebruik van wordt gemaakt.

Omdat het slecht gaat met kwetsbare natuurgebieden, mogen er geen vergunningen worden verleend aan projecten die voor extra stikstof in die gebieden zouden zorgen. Dit zorgt voor vertraging van bijvoorbeeld woningbouw en de aanleg van wegen. Om dit probleem op te lossen moet de stikstofuitstoot, die voornamelijk uit de veehouderij komt, fors naar beneden.

Mogelijk 700 veehouders Veehouders die drie jaar of langer niet (meer) actief zijn of geen gebruik hebben gemaakt van de toestemming om een nieuwe stal te bouwen, kunnen de stikstofruimte dus kwijtraken. Voor de industrie geldt dat stikstofruimte vijf jaar onbenut moet zijn voordat deze kan worden ingetrokken.

In totaal gaat het om 500 tot 700 mogelijke veehouders. Daarvan hebben er 200 tot 300 een slapende vergunning en 300 tot 400 een ongebouwde stal. Het intrekkingsbeleid geldt niet voor boeren met een actief bedrijf die minder dieren houden dan hun vergunning toestaat.

De provincie kiest ervoor om stikstofruimte die niet in gebruik is in te trekken om erger te voorkomen. Bijvoorbeeld dat volledige vergunningen van actieve bedrijven worden vernietigd. De afgelopen jaren zette de rechter regelmatig een streep door stikstofvergunningen van bedrijven. Wanneer dat gebeurt, heeft de provincie geen controle over welke bedrijven en projecten worden geraakt.

Nog snel bouwen?

Ruim anderhalf jaar geleden werd de maatregel al aangekondigd. Dat moest volgens de wet, zodat ondernemers nog genoeg tijd hadden om hun stikstofruimte in gebruik te nemen, bijvoorbeeld door een nieuwe stal te bouwen. Het effect hiervan had kunnen zijn dat bedrijven snel, zolang het nog kon, gingen bouwen of uitbreiden.

Die vrees had de provincie niet. Waarom zou een bedrijf de ruimte ineens wel in gebruik nemen na die jarenlang te hebben laten liggen, was de redenering. Ongetwijfeld zullen enkele bedrijven dit wél hebben gedaan, maar de impact daarvan zal uiteindelijk meevallen, zo schatte de provincie in november 2024 in.

Niet meteen intrekken

Het intrekken van vergunningen begint niet direct op 1 juli. Voordat slapende stikstofruimte wordt ingenomen, moet eerst worden vastgesteld of een bedrijf daadwerkelijk niet (meer) actief is of dat een stal niet is gebouwd. Pas na een procedure met de mogelijkheid tot inspraak kan een besluit worden genomen.