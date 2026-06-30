Afvalinzameling in Bergeijk start eerder vanwege zomerhitte

Remondis begint in gemeente Bergeijk in juli en augustus om 06.30 uur met afvalinzameling vanwege de hitte.

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Afvalverwerker Remondis heeft besloten om in de zomermaanden juli en augustus eerder te beginnen met het inzamelen van afval. Dit gebeurt vanwege de steeds vaker voorkomende warme weersomstandigheden door klimaatverandering. Het doel is om medewerkers te beschermen tegen langdurig werken in de hitte.

Inwoners wordt gevraagd hun containers en PMD-zakken op de inzameldag uiterlijk om 06.30 uur buiten te zetten. Op die manier kunnen de werkzaamheden volgens planning doorgaan en wordt voorkomen dat werknemers tijdens de warmste uren van de dag buiten actief zijn.

Klimaatverandering speelt een rol

De vroege start van de afvalinzameling is een aanpassing die noodzakelijk wordt door de gevolgen van klimaatverandering. Het aantal dagen met extreem hoge temperaturen neemt toe, wat de werkomstandigheden voor buitenwerkers lastiger maakt.

De maatregel geldt alleen voor de zomermaanden en is bedoeld om de gezondheid van de medewerkers te waarborgen. Remondis benadrukt dat het belangrijk is om containers en zakken tijdig buiten te zetten, zodat de aangepaste planning soepel kan verlopen.