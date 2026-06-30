Reusel-De Mierden steunt lopers Nijmeegse Vierdaagse

De gemeente Reusel-De Mierden geeft lopers van de Nijmeegse Vierdaagse een speciaal shirt om op donderdag 23 juli 2026 te dragen. Het shirt maakt hen herkenbaar en wordt uitgedeeld in het gemeentehuis.

Gevonden voor jou

De gemeente Reusel-De Mierden wil haar inwoners die deelnemen aan de Nijmeegse Vierdaagse extra ondersteunen. Op donderdag 23 juli 2026 worden de lopers uit deze gemeente persoonlijk begroet door een vertegenwoordiger van het college van burgemeester en wethouders.

Om de deelnemers uit de gemeente goed zichtbaar te maken, biedt de gemeente een speciaal Vierdaagse-shirt aan. Deelnemers worden opgeroepen dit shirt te dragen tijdens hun tocht op de Via Gladiola, de bekende laatste etappe van het wandelevenement.

Shirt bestellen

Wie een shirt wil ontvangen, moet uiterlijk 7 juli 2026 een e-mail sturen naar Sandy Huijbregts. In de e-mail dienen de naam, gewenste maat en het startnummer vermeld te worden. Het shirt is beschikbaar voor alle inwoners van de gemeente die deelnemen aan het evenement.

Ophalen bij gemeentehuis

De shirts kunnen opgehaald worden op 13, 14 of 15 juli 2026 bij de receptie van het gemeentehuis. Dit kan tijdens de reguliere openingstijden. De gemeente benadrukt dat het shirt vooraf besteld moet zijn.

Met deze actie hoopt Reusel-De Mierden haar wandelaars niet alleen praktisch te ondersteunen, maar ook een extra gevoel van saamhorigheid te creëren. De gemeente wenst alle deelnemers veel succes en wandelplezier.