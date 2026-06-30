Roosendaal krijgt ruim 1,2 miljoen voor Nieuwe Markt

Roosendaal ontvangt ruim 1,2 miljoen euro om het centrum groener en aantrekkelijker te maken. Het geld wordt besteed aan de verbetering van de Nieuwe Markt en de omliggende gebieden.

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De gemeente Roosendaal krijgt een subsidie van ruim 1,2 miljoen euro van het Rijk. Het bedrag is bedoeld om het winkelgebied rond de Nieuwe Markt te moderniseren en beter bereikbaar te maken. De bijdrage komt uit de landelijke Impulsaanpak Winkelgebieden, een regeling die winkelgebieden in steden en dorpen ondersteunt.

Eerder ontving Roosendaal al subsidie voor het gebied rondom de Dr. Brabersstraat en het Roselaarplein. Met het nieuwe bedrag kan de gemeente nu verder werken aan de verbetering van het centrum. Het doel is om het gebied niet alleen functioneler, maar ook groener en aantrekkelijker te maken voor bewoners, bezoekers en ondernemers.

Winkelpaviljoen eerder aangepakt

Een belangrijk onderdeel van de plannen is het aanpakken van het winkelpaviljoen aan de westzijde van de Nieuwe Markt. Dit paviljoen, gelegen tussen de entree van winkelcentrum De Roselaar en de ontwikkeling De Roosenboom, stond oorspronkelijk gepland voor renovatie in 2039. Dankzij de subsidie kan dit al in 2033 gebeuren. De gemeenteraad kocht het pand in 2024 met als doel het winkelcircuit te verbeteren.

De ruimte die vrijkomt door de renovatie wordt gebruikt om het Roselaarplein en de Nieuwe Markt te vergroten en te vergroenen. Ook komen er betere verbindingen tussen winkels, horeca en andere voorzieningen, waardoor het gebied aantrekkelijker wordt voor bezoekers.

De gemeente Roosendaal gaat de plannen voor de vernieuwde Nieuwe Markt de komende tijd verder uitwerken.