Subsidie duurzame energie Bladel verandert vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli 2026 stopt de subsidie voor elektrische kookvoorzieningen en verduurzaming door VvE's in Bladel.

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Vanaf 1 juli 2026 voert de gemeente Bladel veranderingen door in de subsidieregeling voor duurzame maatregelen. Zo stopt de subsidie voor het installeren van een elektrische kookvoorziening. Mensen die deze maatregel vóór 1 juli hebben uitgevoerd, kunnen hier geen subsidie meer voor aanvragen.

Ook voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) zijn er gevolgen. Zij komen niet langer in aanmerking voor gemeentelijke subsidie om hun appartementencomplex te verduurzamen. Wel kunnen zij gebruikmaken van de landelijke SVVE-subsidie, die hiervoor beschikbaar blijft.

Wat blijft hetzelfde?

De overige voorwaarden van de regeling blijven ongewijzigd. Het subsidieplafond voor 2026 is nog niet bereikt, wat betekent dat er nog budget beschikbaar is voor andere duurzame maatregelen. Voor meer informatie of het aanvragen van subsidie kunnen inwoners terecht op de website van de gemeente Bladel.