Vught tekent voor 7 seniorenwoningen aan Martinilaan

De gemeente Vught en Vereniging CPO Martini hebben een koopovereenkomst gesloten voor grond aan de Martinilaan. Hier moeten zeven middeldure seniorenwoningen komen. De toekomstige bewoners werken samen aan het ontwerp en de bouw van hun woningen. Het project sluit aan bij de woonvisie van de gemeente.

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Op vrijdag 19 juni 2026 hebben de gemeente Vught en Vereniging CPO Martini een belangrijke stap gezet voor nieuwe seniorenwoningen. Ze tekenden een koopovereenkomst voor een perceel grond aan de Martinilaan, vlak bij de Martinihal. De vereniging wil hier zeven woningen realiseren in het lagere middeldure segment.

De toekomstige bewoners zijn zelf de opdrachtgevers in dit project. Dit gebeurt via collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO), waarbij ze gezamenlijk het ontwerp en de bouw van hun woningen regelen. De woningen worden toegankelijk en geschikt om langdurig zelfstandig te wonen, wat aansluit bij de Woonvisie 2021-2025 van Vught.

Senioren blijven in Vught

Volgens de gemeente is er in Vught veel vraag naar woningen voor ouderen, vooral een- en tweepersoonshuishoudens. Wethouder Jos den Otter benadrukt dat dit project een mooie kans biedt voor senioren die in hun eigen gemeente willen blijven wonen. Het plan voorziet in een behoefte aan toekomstbestendige woningen die goed toegankelijk zijn.

Voor het project heeft de vereniging een participatieplan opgesteld. Na de zomer wordt er een nieuwe bijeenkomst georganiseerd om bewoners en betrokkenen verder te informeren. Ondertussen werkt de gemeente aan een wijziging van het omgevingsplan om de bouw mogelijk te maken.

De bouwlocatie en de woningen vormen een uniek project doordat de toekomstige bewoners nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling. Dit gezamenlijke initiatief onderstreept het belang van maatwerk en samenwerking in woningbouw voor senioren.