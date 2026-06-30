TU Eindhoven benadrukt Europese samenwerking in chipsector

De Technische Universiteit Eindhoven heeft tijdens een symposium in Brussel gepleit voor een sterker verbonden Europees ecosysteem voor halfgeleiders. Het evenement bracht onderzoekers, beleidsmakers en industrie samen. Brainport Eindhoven speelde een prominente rol. Strategische samenwerking werd genoemd als sleutel tot innovatie.

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De TU Eindhoven organiseerde dinsdag voor het eerst een Europese conferentie in Brussel. Het symposium, genaamd ‘Connecting Thriving Semicon Innovation Ecosystems’, richtte zich op de toekomst van de Europese halfgeleidersector. Vertegenwoordigers van de Europese Commissie, het Europees Parlement, universiteiten en bedrijven bespraken de strategische mogelijkheden.

Onderzoekers en bestuurders van de TU/e benadrukten dat Europa zich niet moet richten op volledige technologische autonomie, maar op onderdelen van de waardeketen waarin het wereldwijd uitblinkt. Dit sluit aan bij het voorstel voor de Europese Chips Act 2.0, waarin innovatie en samenwerking centraal staan.

Brainport als voorbeeld

Tijdens het symposium werd het Brainport-ecosysteem gepresenteerd als een voorbeeld van succesvolle samenwerking. Partners zoals ASML, imec en RWTH Aachen werken intensief samen om technologische vooruitgang te boeken. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem vertegenwoordigde Brainport Eindhoven en benadrukte het belang van deze regio voor de Europese chipindustrie.

De TU/e speelde een actieve rol door haar expertise en onderzoek te delen, met nadruk op heterogene integratie. Hierbij worden verschillende chiptechnologieën gecombineerd in één module, wat nieuwe toepassingen mogelijk maakt in bijvoorbeeld slimme auto's en medische technologie.

Europese samenwerking versterken

Volgens rector Silvia Lenaerts is het essentieel dat Europese regio's zoals Eindhoven, Leuven en München beter met elkaar worden verbonden. Dit versnelt de ontwikkeling van onderzoek, talent en innovatie. Lenaerts benadrukte dat samenwerking de sleutel is tot strategische relevantie en economische groei.

Het Casimir Institute van de TU/e, gespecialiseerd in future chips en hightechsystemen, onderstreepte het belang van het symposium. Wetenschappelijk directeur Bart Smolders ziet dit als een kans om Europese samenwerking in de sector te verdiepen en wetenschappelijke kennis om te zetten in maatschappelijke impact.

Met het symposium wil de TU Eindhoven niet alleen haar wetenschappelijke positie versterken, maar ook actief bijdragen aan de vorming van Europees beleid. Dit sluit aan bij het strategische EU Action Plan van de universiteit, gericht op innovatie en samenwerking in Europa.