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Gewonde na botsing tussen auto en busje in Zeeland

Vandaag om 17:11 • Aangepast vandaag om 17:46
Een auto een een bestelbus botsten op elkaar in Zeeland (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink)
Een auto een een bestelbus botsten op elkaar in Zeeland (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink)

Bij een frontale botsing tussen een auto en een busje is dinsdagmiddag iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde op de Bergmaas in Zeeland.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De voertuigen raakten elkaar ter hoogte van een fietsoversteek. Hoe dit kon gebeuren is niet bekend. 

De auto en het busje zijn allebei weggetakeld. De weg was door het ongeluk tijdelijk dicht.

  • Een auto een een bestelbus botsten op elkaar in Zeeland (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink)
    Een auto een een bestelbus botsten op elkaar in Zeeland (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink)
  • Een auto een een bestelbus botsten op elkaar in Zeeland (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink)

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