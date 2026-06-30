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Gewonde na botsing tussen auto en busje in Zeeland
Vandaag om 17:11 • Aangepast vandaag om 17:46
Bij een frontale botsing tussen een auto en een busje is dinsdagmiddag iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde op de Bergmaas in Zeeland.
De voertuigen raakten elkaar ter hoogte van een fietsoversteek. Hoe dit kon gebeuren is niet bekend.
De auto en het busje zijn allebei weggetakeld. De weg was door het ongeluk tijdelijk dicht.
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