RKC Waalwijk stelt trainersduo O19 aan

RKC Waalwijk heeft Marcel van der Sloot en Lars Tijssen aangesteld als trainers voor het O19-team. Van der Sloot wordt hoofdtrainer, terwijl Tijssen de rol van assistent-trainer op zich neemt.

Gevonden voor jou

Met de aanstelling van Marcel van der Sloot en Lars Tijssen zet RKC Waalwijk in op ervaren trainers die passen bij de visie van hun jeugdopleiding. Van der Sloot heeft eerder gewerkt bij NAC Breda en TOP Oss, terwijl Tijssen zeven jaar ervaring heeft opgedaan binnen de jeugdopleiding van NAC Breda.

Van der Sloot brengt een brede achtergrond mee uit het betaald voetbal. Hij was als speler actief en heeft als trainer gewerkt bij de O18 en O19 van NAC Breda. Daarnaast heeft hij ervaring als assistent en interim-hoofdtrainer bij TOP Oss.

Tijssen heeft gewerkt met diverse leeftijdscategorieën, van de O11 tot en met de O19. Hij beschikt over een sterke basis in het begeleiden van jonge talenten binnen een professionele jeugdopleiding.

Voorbereiding op nieuw seizoen

De aanstelling van dit trainersduo is onderdeel van de voorbereiding op het seizoen 2026/2027. De Ben Mandemakers Voetbalacademie, waar het O19-team deel van uitmaakt, is hiermee klaar voor de start van het nieuwe seizoen.