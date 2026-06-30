Mantelzorger gebruikte geld van oude man en moet negen ton terugbetalen

Een man uit Beek en Donk moet ruim negen ton terugbetalen aan een oudere man voor wie hij jarenlang mantelzorger was. Dat heeft het gerechtshof dinsdag bepaald. De mantelzorger gaf enorme bedragen uit van de bankrekening van de oudere man. Hij kocht onder meer een dure auto, luxe spullen en zelfs een appartement.

De mantelzorger woonde sinds 1995 bij de oudere man en diens broer op een boerderij. Die boerderij staat in Veldhoven, schreef het Eindhovens Dagblad in mei. De mantelzorger is de pleegzoon van de broer. Hij kreeg in 2016 via een levenstestament toestemming om de bankzaken en andere financiële zaken van de oudere man te regelen. Ook werd hij in het testament aangewezen als enige erfgenaam. Grote uitgaven en vervalste handtekening

De man uit Beek en Donk was sinds in ieder geval 2014 in het bezit van de pinpas en pincode van de bejaarde. Het blijkt dat hij daarmee grote bedragen uitgaf aan privézaken. Zo gebruikte hij het geld voor onder andere hotels, restaurants, het kopen van een Range Rover voor zichzelf en zijn toenmalige vrouw, een Louis Vuitton-tas en andere luxe spullen.