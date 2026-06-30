Mantelzorger gebruikte geld van oude man en moet negen ton terugbetalen
Een man uit Beek en Donk moet ruim negen ton terugbetalen aan een oudere man voor wie hij jarenlang mantelzorger was. Dat heeft het gerechtshof dinsdag bepaald. De mantelzorger gaf enorme bedragen uit van de bankrekening van de oudere man. Hij kocht onder meer een dure auto, luxe spullen en zelfs een appartement.
De mantelzorger woonde sinds 1995 bij de oudere man en diens broer op een boerderij. Die boerderij staat in Veldhoven, schreef het Eindhovens Dagblad in mei. De mantelzorger is de pleegzoon van de broer.
Hij kreeg in 2016 via een levenstestament toestemming om de bankzaken en andere financiële zaken van de oudere man te regelen. Ook werd hij in het testament aangewezen als enige erfgenaam.
Grote uitgaven en vervalste handtekening
De man uit Beek en Donk was sinds in ieder geval 2014 in het bezit van de pinpas en pincode van de bejaarde. Het blijkt dat hij daarmee grote bedragen uitgaf aan privézaken. Zo gebruikte hij het geld voor onder andere hotels, restaurants, het kopen van een Range Rover voor zichzelf en zijn toenmalige vrouw, een Louis Vuitton-tas en andere luxe spullen.
De oudere man verhuisde in 2021 naar een zorginstelling en de boerderij werd verkocht. Met een deel van de opbrengst kocht de mantelzorger hypotheekvrij een appartement voor zichzelf. Daarnaast sloot hij een aflossingsvrije lening af, waarbij hij de handtekening van de man vervalste.
Curator
Na de verhuizing van de bejaarde man werd een curator aangesteld. Die stapte naar de rechter, omdat hij vond dat de mantelzorger het geld onterecht voor zichzelf gebruikte en dit moest terugbetalen.
De rechtbank stelde de curator vorig jaar in het gelijk en veroordeelde de mantelzorger tot het terugbetalen van ruim 1 miljoen euro. Die was het daar niet mee eens en ging in hoger beroep.
'Als jij voor mij zorgt, zorg ik voor jou'
De mantelzorger zegt dat de oudere man hem juist financieel wilde belonen voor de zorg die hij gaf. "Als jij voor mij zorgt, zorg ik voor jou", zou de oudere man hebben gezegd. Hij vindt nog steeds dat de oudere man instemde met alle uitgaven die hij heeft gedaan.
Daar ging het gerechtshof niet in mee. Volgens de rechters mocht hij alleen handelen in het belang van de oudere man en niet naar eigen inzicht geld aan zichzelf uitgeven. Ook het feit dat hij later de enige erfgenaam zou worden, gaf hem niet het recht om nu al geld van de bejaarde man te gebruiken.
Terugbetalen
Daarom moet de mantelzorger een bedrag van ruim negen ton betalen aan de curator, die de belangen van de oude man behartigt. Het appartement dat de mantelzorger kocht, is eerder dit jaar verkocht. Dat bedrag is al terugbetaald aan de curator.
Overigens waren niet alle uitgaven volgens het hof onterecht. Kosten voor de verbouwing van de boerderij, waar de oudere man toen nog zelf woonde, waren wel toegestaan. Die uitgaven waren volgens de rechters met zijn instemming gedaan, toen hij nog in staat was om zelf beslissingen te nemen.