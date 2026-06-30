Zomereditie Repair Café in Asten en Someren

Op woensdag 8 juli en woensdag 12 augustus organiseert Onis Welzijn extra Repair Café-middagen in Asten en Someren. Vrijwilligers staan klaar om gratis kapotte spullen te repareren.

Gevonden voor jou

Onis Welzijn heeft deze zomer twee speciale edities van het Repair Café gepland. Op woensdag 8 juli vindt het plaats bij woonzorgcentrum De Lisse in Asten, en op woensdag 12 augustus bij Sonnehove in Someren. Beide dagen zijn bezoekers welkom tussen 13.30 en 16.00 uur.

Normaal gesproken worden de Repair Café-middagen maandelijks georganiseerd in Asten en Someren. In de zomer brengt Onis Welzijn het evenement dichter bij de mensen door twee alternatieve locaties te kiezen. Bij het Repair Café kunnen mensen terecht met één kapot artikel per persoon, zoals elektrische apparaten, fietsen of tuingereedschap.

Gratis reparaties en koffie

Vrijwilligers helpen bezoekers bij het repareren van hun spullen. De diensten zijn gratis, en tijdens de middag staat de koffie voor iedereen klaar. Bezoekers worden aangemoedigd om op tijd te komen, zodat er voldoende tijd is om een reparatie uit te voeren. Naast repareren draait het ook om ontmoeting en gezelligheid.

De zomereditie wordt gehouden op twee bekende locaties. In Asten bij De Lisse op 8 juli, en in Someren bij Sonnehove op 12 augustus. Iedereen is welkom, ook om gewoon een kijkje te nemen en de sfeer te proeven.