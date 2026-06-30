Vierling geboren en toeterende Marokkanen: dit mag je dinsdag niet missen

Een eeneiige vierling die geboren is in het Máxima Medisch Centrum en blije, toeterende Marokkanen op straat. Dit zijn de vijf verhalen die je dinsdag gelezen moet hebben.

In het Máxima MC in Veldhoven is vorige maand een zeldzame eeneiige vierling geboren. De vier broertjes Adam, Amir, Hassan en Hussein kwamen met ruim 29 weken ter wereld na een natuurlijke zwangerschap. Voor de bevalling moest de operatiekamer worden aangepast om ruimte te bieden aan een extra couveuse. Vader Lamin F. Saidykhan was diep onder de indruk van het medisch team en mocht voor het eerst zelf de navelstrengen doorknippen. De broertjes maken het goed en liggen twee aan twee op kamers. Lees hier het hele verhaal.

Marokko's zege op Nederland tijdens het WK voetbal leidde dinsdagochtend vroeg tot grote vreugdetaferelen in diverse Brabantse steden. In Den Bosch verzamelden supporters zich in het centrum met wapperende vlaggen, terwijl in Tilburg en Breda automobilisten toeterend door de straten reden. De wedstrijd eindigde na verlenging in 1-1, waarna Marokko won via strafschoppen met 3-2. Voor Nederland scoorde Cody Gakpo nog in de 72e minuut, maar Issa Diop maakte in de negentigste minuut gelijk. Check het hier.

Nederland is maandagnacht uitgeschakeld in de zestiende finale van het WK voetbal. Ondanks een goal van Cody Gakpo en uitstekend keeperswerk van Bart Verbruggen verloor Oranje na strafschoppen van Marokko. Gakpo vierde zijn doelpunt in tranen - zaterdag had hij nog het verlies van zijn ongeboren zoontje bekendgemaakt. Justin Kluivert, Quinten Timber en Crysencio Summerville misten hun strafschop, waardoor de uitschakeling een feit was. Aanvoerder Virgil van Dijk sprak van een 'intens potje' en benadrukte dat de verdediging goed stond. Lees zijn verhaal hier.

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Er is ook nog weernieuws. De hitte keert volgende week terug in Brabant met temperaturen rond de 30 graden. Deze week blijft het nog redelijk fris, met afgelopen nacht temperaturen tot 10 graden aan de grond. Dinsdagmiddag wordt het tussen de 21 graden bij Bergen op Zoom en 27 graden rond Eindhoven, met kans op een enkele bui. In het weekend wordt het al warmer met temperaturen tot 28 graden, als opmaat naar de tropische warmte van volgende week. Hier lees je de volledige weersverwachting

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